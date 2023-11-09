Тимонин Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонин Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1929

Дата смерти

22.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
22.06.1981
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