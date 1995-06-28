Неверова (Пряхина) Анна
Место рожденияхутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области
Дата рождения25.12.1924
Дата смерти28.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194
Сын: Неверов Иванович
Отец ребёнка: Неверов Иван
п.Маячный БашАССР
Рождение
25.12.1924
Отец: Пряхин Макар
Мать: Русина Анастасия
хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области
Бракосочетание
08.04.1948
Муж: Неверов Иван
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
25.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неверов Иван
село Нижний Гумбет Октябрьского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
30.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неверов Иван
п.Маячный БашАССР
Смерть
28.06.1995
р.п Маячный
Похороны
Неизвестно
с Маячный Республика Башкортостан