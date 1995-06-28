Неверова (Пряхина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеверова (Пряхина) Анна

Неверова (Пряхина) Анна

Место рождения

хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области

Дата рождения

25.12.1924

Дата смерти

28.06.1995

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

194 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194

Сын: Неверов Иванович

Отец ребёнка: Неверов Иван

п.Маячный БашАССР
Рождение
25.12.1924

Отец: Пряхин Макар

Мать: Русина Анастасия

хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области
Бракосочетание
08.04.1948

Муж: Неверов Иван

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
25.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неверов Иван

село Нижний Гумбет Октябрьского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
30.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неверов Иван

п.Маячный БашАССР
Смерть
28.06.1995
р.п Маячный
Похороны
Неизвестно
с Маячный Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close