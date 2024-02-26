Евдокея Семенова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокея Семенова (Вна)

Евдокея Семенова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
22.10.1817 ст.

Муж: Николай Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Егор Николаев (Ич)

Отец ребёнка: Николай Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Агрипена Николаева (Вна)

Отец ребёнка: Николай Михайлов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Семен Николаев (Ич)

Отец ребёнка: Николай Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Тимофей Николаев (Ич)

Отец ребёнка: Николай Михайлов (Ич)

Смерть
До 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.