Колотов Леонид Григорьевич
мужской, родился 1925, Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
умер 1980, Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
ОтецКолотов Григорий ИвановичНеизвестно г.р.
МатьКолотова Федора АндреевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Колотова Надежда Ивановна1924 г.р.
Дети
Шилова (Колотова) Людмила ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова (Колотова) Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Колотова Надежда Ивановна
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С ?.12.1942 по 14.01.1947
Рождение ребёнка
28.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Надежда Ивановна
Смерть
1980
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область