Колотов Леонид Григорьевич 1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Колотов Леонид Григорьевич

Автор
АК
Колотова А.

мужской, родился 1925, Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

умер 1980, Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Отец
Колотов Григорий ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Колотова Федора АндреевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Колотова Надежда Ивановна1924 г.р.
Дети
Шилова (Колотова) Людмила ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Колотов Григорий Иванович

Мать: Колотова Федора Андреевна

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно

милиционер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова (Колотова) Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Колотова Надежда Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область

Место жительства
Неизвестно
Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Военная служба
С ?.12.1942 по 14.01.1947

Воинская часть Уральский военный округ | Награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Воинское звание: мл. лейтенант | Память народа | https://pamyat-naroda.ru | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91582227/?

Рождение ребёнка
28.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Надежда Ивановна

Смерть
1980
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

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