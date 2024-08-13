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Красников Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1825 г.р.

Жена

1858 г.р.
1863 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Красников Петр Красных Николаевич

Мать: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красникова (Красникова) Мавра Антоновна

Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

Бракосочетание
26.01.1877

Жена: Красникова (Загорская) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Красников Андрей Антонович

Мать ребёнка: Красникова (Загорская) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
11.09.1879

Дочь: Красникова (Красникова) Вера Антоновна

Мать ребёнка: Красникова (Загорская) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
06.10.1880

Дочь: (Красникова) Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Красникова (Загорская) Анна Филипповна

Бракосочетание
25.01.1884

Жена: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1884

Дочь: Красникова (Красникова) Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1884

Дочь: (Красникова) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Красников Ульян Антонович

Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Красников Яков Антонович

Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

Рождение ребёнка
02.01.1896

Сын: Красников Изот Антонович

Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

Рождение ребёнка
18.12.1897

Сын: Красников Севастьян Антонович

Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

Рождение ребёнка
19.04.1899

Сын: Красников Иван Антонович

Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

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