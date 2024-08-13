Красников Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1877
Рождение ребёнка
01.10.1878
Сын: Красников Андрей Антонович
Мать ребёнка: Красникова (Загорская) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
11.09.1879
Дочь: Красникова (Красникова) Вера Антоновна
Мать ребёнка: Красникова (Загорская) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
06.10.1880
Дочь: (Красникова) Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Красникова (Загорская) Анна Филипповна
Бракосочетание
25.01.1884
Рождение ребёнка
01.12.1884
Рождение ребёнка
01.12.1884
Дочь: (Красникова) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна
Рождение ребёнка
20.06.1890
Рождение ребёнка
24.10.1893
Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1896
Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна
Рождение ребёнка
18.12.1897
Рождение ребёнка
19.04.1899
Мать ребёнка: Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна