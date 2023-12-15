Диденко (Лавренко) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко (Лавренко) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1889

Дата смерти

13.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1906

Муж: Диденко Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
17.03.1907

Сын: Диденко Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Диденко Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.05.1910

Дочь: (Диденко) Дарья Митрофановна

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.10.1912

Сын: Диденко Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.12.1914

Сын: Диденко Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1916

Сын: Диденко Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.02.1918

Сын: Диденко Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1921

Дочь: (Диденко) Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1923

Сын: Диденко Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
27.03.1926

Дочь: Лобанова (Диденко) Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
18.01.1929

Сын: Диденко Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
25.04.1934

Дочь: Войтенко (Диденко) Валентина Митрофановна

Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович

Смерть
13.04.1986

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