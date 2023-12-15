Диденко (Лавренко) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1889
Дата смерти13.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Диденко Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Сын: Диденко Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Дочь: (Диденко) Дарья Митрофановна
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Сын: Диденко Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Сын: Диденко Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Сын: Диденко Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Сын: Диденко Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Дочь: (Диденко) Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Сын: Диденко Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Дочь: Лобанова (Диденко) Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Сын: Диденко Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович
Дочь: Войтенко (Диденко) Валентина Митрофановна
Отец ребёнка: Диденко Митрофан Ефимович