Быков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Иван
Мать: Пелагея (Пэля)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Место жительства
Неизвестно
Бигосово, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Нина
Смерть
Неизвестно