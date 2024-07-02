Быков Владимир Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Быков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Иван

Мать: Пелагея (Пэля)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Место жительства
Неизвестно
Бигосово, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Нина

Смерть
Неизвестно

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