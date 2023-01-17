Папина Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения26.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926
Отец: Папин Яков Сергеевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1949
Дочь: Меньших Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Меньших Алексей Семенович
Рождение ребёнка
25.06.1952
Дочь: Меньших Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Меньших Алексей Семенович
Смерть
Неизвестно