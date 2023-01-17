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Папина Александра Яковлевна

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Место рождения

Подвигаловка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

26.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926

Отец: Папин Яков Сергеевич

Мать: Анна Ивановна

Подвигаловка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1949

Дочь: Меньших Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Меньших Алексей Семенович

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.06.1952

Дочь: Меньших Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Меньших Алексей Семенович

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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