(Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гайнижамал

Отец ребёнка: Рахметев Абдрафик

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1853

Сын: Абдрафиков Абдуллатыф

Отец ребёнка: Рахметев Абдрафик

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Махмубжамал

Отец ребёнка: Рахметев Абдрафик

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахметев Абдрафик

Смерть
Неизвестно
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