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Зяблов Матвей Фролов

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Зяблов Фрол Иванов

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1804 ст.

Сын: Зяблов Борис Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1809 ст.

Сын: Зяблов Никандр Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1812 ст.
Старица, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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