Зяблов Матвей Фролов
Место рождения
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Зяблов Фрол Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1804 ст.
Сын: Зяблов Борис Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1812 ст.
Старица, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно