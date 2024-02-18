Орехов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.2009

Сын: Орехов Артём Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.2011

Дочь: Орехова Мария Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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