Орехов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.2009
Сын: Орехов Артём Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.2011
Дочь: Орехова Мария Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности