Ефремов Фирс Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Фирс Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Ефремов Максим Фирсов

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Рождение ребёнка
06.08.1856

Сын: Ефремов Матвей Фирсов

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Смерть
Неизвестно
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