Османова (Кутяшова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутяшов) Елена
Отец ребёнка: Османов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутяшов) Вера
Отец ребёнка: Османов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Ким Иванович
Отец ребёнка: Османов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Александр
Отец ребёнка: Османов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Смерть
Неизвестно