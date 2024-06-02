Османова (Кутяшова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османова (Кутяшова) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кутяшов Степан Николаевич

Мать: Кутяшова (Илюшкина) Екатерина Ивановна Или Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутяшов) Елена

Отец ребёнка: Османов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутяшов) Вера

Отец ребёнка: Османов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Ким Иванович

Отец ребёнка: Османов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Александр

Отец ребёнка: Османов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Османов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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