Андриевских Мария Панфиловна
Место рожденияЧелябинская обл., Кизильский р-н, с. Грязная
Дата рождения30.06.1936
Дата смерти12.01.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1936
Отец: Панфил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1966
Сын: Андриевских Илья Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Смерть
12.01.2015
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область