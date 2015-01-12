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Андриевских Мария Панфиловна

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Место рождения

Челябинская обл., Кизильский р-н, с. Грязная

Дата рождения

30.06.1936

Дата смерти

12.01.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1936

Отец: Панфил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1966

Сын: Андриевских Илья Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Смерть
12.01.2015
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

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