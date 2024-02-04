Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна

Место рождения

Башаровка, Рівненська область

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Башаровка, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнида Василий Осипов

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Гнида Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гнида Василий Осипов

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Гнида Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гнида Василий Осипов

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Гнида София Васильевна

Отец ребёнка: Гнида Василий Осипов

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Гнида Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Гнида Василий Осипов

Башаровка, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
Башаровка, Рівненська область

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