Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гнида Василий Осипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Отец ребёнка: Гнида Василий Осипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Гнида Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гнида Василий Осипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Гнида София Васильевна
Отец ребёнка: Гнида Василий Осипов
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Гнида Василий Осипов
Смерть
Неизвестно