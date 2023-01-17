Зиновьев (Федькин) Карп Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.11.1883 ст.
Дата смертиОколо 30.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Зиновьева Надежда Карповна
Мать ребёнка: Михальченкова Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 13.10.1928
Мать ребёнка: Михальченкова Евдокия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 30.08.1941