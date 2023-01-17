Зиновьев (Федькин) Карп Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев (Федькин) Карп Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.11.1883 ст.

Дата смерти

Около 30.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Зиновьева Надежда Карповна

Мать ребёнка: Михальченкова Евдокия Герасимовна

Ново-Александровка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 13.10.1928

Мать ребёнка: Михальченкова Евдокия Герасимовна

Ново-Александровка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михальченкова Евдокия Герасимовна

Смерть
Около 30.08.1941
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