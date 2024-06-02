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Федюкина Авдотья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федюкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Федюкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Федюкин Григорий Андреевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Федюкина) Арина Григорьевна

Отец ребёнка: Федюкин Григорий Андреевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Федюкин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Федюкин Григорий Андреевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Федюкина) Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Федюкин Григорий Андреевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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