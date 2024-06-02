Федюкина Авдотья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Федюкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Федюкина) Арина Григорьевна
Отец ребёнка: Федюкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федюкин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Федюкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Федюкина) Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Федюкин Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно