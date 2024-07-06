Ченцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ченцова) Александра
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ченцова) Татьяна
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ченцова) Устинья
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Ченцов Андрей
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
16.04.1911
Сын: Ченцов Никита
Мать ребёнка: Фёкла
Вторая Волковка, Чернянский район, Курская область
Смерть
Неизвестно