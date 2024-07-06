Ченцов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧенцов Иван

Ченцов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ченцова) Александра

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ченцова) Татьяна

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ченцова) Устинья

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Ченцов Андрей

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
16.04.1911

Сын: Ченцов Никита

Мать ребёнка: Фёкла

Вторая Волковка, Чернянский район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.