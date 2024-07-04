Доронин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Пелагея
Мать ребёнка: Доронина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Аграфена
Мать ребёнка: Доронина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Афанасия
Мать ребёнка: Доронина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Федор
Мать ребёнка: Доронина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Николай
Мать ребёнка: Доронина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доронина Дарья
Рождение ребёнка
1879
Сын: Доронин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Доронина Дарья
Смерть
Неизвестно