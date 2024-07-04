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Доронин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Пелагея

Мать ребёнка: Доронина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Аграфена

Мать ребёнка: Доронина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Афанасия

Мать ребёнка: Доронина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Федор

Мать ребёнка: Доронина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Николай

Мать ребёнка: Доронина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Дарья

Рождение ребёнка
1879

Сын: Доронин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Доронина Дарья

Смерть
Неизвестно

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