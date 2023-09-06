Гаврилова (Маркова) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1964
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964
Отец: Марков Иван Антонович
Мать: Маркова Юлия
Рождение ребёнка
30.06.1988
Сын: Гаврилов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Гаврилов Иван
Рождение ребёнка
17.07.1990
Дочь: Куликова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван
Рождение ребёнка
18.01.2000
Дочь: Мифтахова Эльвира Радиковна
Отец ребёнка: Мифтахов Радик Мубаракович
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Владислав Иванович
Отец ребёнка: Исхаков Рифкат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исхаков Рифкат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Иван