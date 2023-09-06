Гаврилова (Маркова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилова (Маркова) Светлана Ивановна

Гаврилова (Маркова) Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964

Отец: Марков Иван Антонович

Мать: Маркова Юлия

Рождение ребёнка
30.06.1988

Сын: Гаврилов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Гаврилов Иван

Рождение ребёнка
17.07.1990

Дочь: Куликова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван

Рождение ребёнка
18.01.2000

Дочь: Мифтахова Эльвира Радиковна

Отец ребёнка: Мифтахов Радик Мубаракович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтахов Радик Мубаракович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Владислав Иванович

Отец ребёнка: Исхаков Рифкат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхаков Рифкат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Иван

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close