Ларина (Кузина) Агафья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Кузина) Агафья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Михаил Федорович

Отец ребёнка: ?

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Василий Федорович

Отец ребёнка: ?

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветчиникова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: ?

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырева Агания Федоровна

Отец ребёнка: ?

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Просковья Федорвна

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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