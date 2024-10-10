Харохордин Василий Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харохордин Василий Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
21.09.1901
Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389 Опись №1 Дело №1025 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Михайловка, Ново-Троицкое за 1901 г. https://ya.ru/archive/catalog/ab71721a-0c40-4ee... Показать все
Бракосочетание
22.10.1901

Жена: Хорохордина (Ткачева) Пелагея Гаврииловна

Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389 Опись №1 Дело №1025 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Михайловка, Ново-Троицкое за 1901 г. https://ya.ru/archive/catalog/ab71721a-0c40-4ee... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1901

Сын: Хорохордин Наум Васильевич

Мать ребёнка: Хорохордина (Долженкова) Марина Ильинична

Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389 Опись №1 Дело №1025 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Михайловка, Ново-Троицкое за 1901 г. https://ya.ru/archive/catalog/ab71721a-0c40-4ee... Показать все
Место жительства
Около 1902
Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1902

Сын: Харохордин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Хорохордина (Ткачева) Пелагея Гаврииловна

Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Логачёвка, Фёдоровка, Любимовка за 1902 г. 1 января 1902 — 31 декабря 1902 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №1062, стр.... Показать все

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