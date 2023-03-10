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Гаврила Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Антон Спиридонов

Мать: Акулина Леонтьевна

Бракосочетание
05.10.1841

Жена: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Смерть
Неизвестно
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