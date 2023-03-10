Гаврила Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Антон Спиридонов
Мать: Акулина Леонтьевна
Бракосочетание
05.10.1841
Жена: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Смерть
Неизвестно