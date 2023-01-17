Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1911
Дата смерти18.01.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1911
Отец: Сергеев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1936
Дочь: Еременко Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
07.08.1938
Дочь: Боршковская Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1965
Похороны
Неизвестно