Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1911

Дата смерти

18.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1911

Отец: Сергеев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1936

Дочь: Еременко Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1938

Дочь: Боршковская Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирстов Николай Ефимович

Смерть
18.01.1965
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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