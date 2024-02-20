Шанаева (Дударова) Госама Ахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаева (Дударова) Госама Ахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дударов Ахмет Батырбиевич

Мать: Дударова Хурсан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шанаев Аслан-Гирей

Отец ребёнка: Шанаев Биций Хатуевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есенова Надзи Бициевна

Отец ребёнка: Шанаев Биций Хатуевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанаев Биций Хатуевич

Смерть
Неизвестно
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