Азимов Хамит Мухаметович
Место рождения
Дата рождения05.06.1895
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1942