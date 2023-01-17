Зыков Ларион Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Ларион Сергеевич

Зыков Ларион Сергеевич

avatar

Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1770 и 1771

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1750 г.р.

Мать

Между 1747 и 1748 г.р.

Жена

Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1766 г.р.

Дети

1795 г.р.
Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1812 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1771

Отец: Зыков Сергей Никифорович

Мать: Зыкова Анастасия Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Зыков Федор Ларионович

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Зыков Филипп Ларионович

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Фекла Ларионовна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Матрона Ларионовна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Анна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
1842
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close