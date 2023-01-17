Зыков Ларион Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1770 и 1771
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1771
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Фекла Ларионовна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Матрона Ларионовна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
1842