Ратникова (Пузакова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратникова (Пузакова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Между 1925 и 1926 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Пузаков Михаил Александрович

Мать: Пузакова Татьяна Моисеевна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
28.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ратников Вячеслав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратников Вячеслав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Виктор Васильевич

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