Ратникова (Пузакова) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Рождение ребёнка
?.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
28.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ратников Вячеслав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно