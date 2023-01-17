Мамашев Николай Калбагашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамашев Николай Калбагашевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамашев Калбагаш

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамашева Александра Егоровна

Кара-Торбок, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
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Рождение ребёнка
26.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамашева Александра Егоровна

Кара-Торбок, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамашева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамашева Александра Егоровна

Кара-Торбок, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамашева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамашева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамашева Александра Егоровна

Кара-Торбок, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамашева Александра Егоровна

Кара-Торбок, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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