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Kasle (Hurwitt) Fayette

Место рождения

Kansas City, Missouri, США

Дата рождения

29.01.1916

Дата смерти

02.10.1982

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1916

Отец: Hurwitt Frank

Мать: (Kowalsky) Josephine

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kasle Shirrel

Место жительства
1920
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
05.02.1940

Дочь: Sildon (Kasle) Josephine

Отец ребёнка: Kasle Shirrel

Смерть
02.10.1982

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