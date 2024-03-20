Kasle (Hurwitt) Fayette
Место рожденияKansas City, Missouri, США
Дата рождения29.01.1916
Дата смерти02.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1916
Отец: Hurwitt Frank
Мать: (Kowalsky) Josephine
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kasle Shirrel
Место жительства
1920
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
05.02.1940
Дочь: Sildon (Kasle) Josephine
Отец ребёнка: Kasle Shirrel
Смерть
02.10.1982