Кәріпбайұлы Жақыпбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКәріпбайұлы Жақыпбек

Кәріпбайұлы Жақыпбек

Место рождения

Аягуз

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Аягуз
Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close