Смирнов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Александра Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Дочь: Притчина (Смирнова) Елена Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рыжиково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно