Чеботарев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботарев Владимир

Чеботарев Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1976

Сын: Чеботарев Дмитрий

Мать ребёнка: Чеботарева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботарев Владимир

Мать ребёнка: Чеботарева Надежда

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботарев Анатолий

Мать ребёнка: Чеботарева Надежда

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close