Чеботарев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1976
Сын: Чеботарев Дмитрий
Мать ребёнка: Чеботарева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботарев Владимир
Мать ребёнка: Чеботарева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеботарева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботарев Анатолий
Мать ребёнка: Чеботарева Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
врач