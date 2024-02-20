Пермяков Александр Валерьевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1970
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Образование
25.06.1987
Среднее
Бракосочетание
26.10.1990
Рождение ребёнка
27.04.1991
Дочь: Пермякова (Пермякова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна
Образование
С 1998 по 2000
Среднее техническое | Диплом с отличием
Развод
16.10.2002
Образование
С 2004 по 2010
Высшее
Бракосочетание
11.?.2004