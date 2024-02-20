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Пермяков Александр Валерьевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

08.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1970

Отец: Пермяков Валерий Александрович

Мать: Пермякова (Кучкова) Людмила Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Образование
25.06.1987
Среднее
Бракосочетание
26.10.1990

Жена: Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
27.04.1991

Дочь: Пермякова (Пермякова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна

Образование
С 1998 по 2000
Среднее техническое | Диплом с отличием
Развод
16.10.2002

Жена: Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна

Образование
С 2004 по 2010
Высшее
Бракосочетание
11.?.2004

Жена: Пермякова (Белоусова (Макарова)) Виктория Николаевна

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