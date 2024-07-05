Петрова (Калинина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения13.01.1908 ст.
Дата смерти1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1929
Сын: Петров Борис Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Александр Сергеевич
Смерть
1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно