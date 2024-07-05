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Петрова (Калинина) Мария Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.01.1908 ст.

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908 ст.

Отец: Калинин Александр Богданович

Мать: Калинина Пелагея Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
11.10.1929

Сын: Петров Борис Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
05.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Александр Сергеевич

Смерть
1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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