Палагина (Филиппова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагина (Филиппова) Мария Сергеевна

Место рождения

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка

Дата рождения

12.02.1926

Дата смерти

Около 2002

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926

Отец: Филиппов Сергей Егорович

Мать: Филиппова Анна Владимировна

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
18.09.1958

Сын: Палагин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Палагин Василий Иванович

Россия, б. Красная Чигисла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палагин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Палагин Василий Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палагин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Палагин Василий Иванович

Смерть
Около 2002
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зырянка
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