Палагина (Филиппова) Мария Сергеевна
Место рожденияРоссия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Дата рождения12.02.1926
Дата смертиОколо 2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
18.09.1958
Сын: Палагин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Палагин Василий Иванович
Россия, б. Красная Чигисла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палагин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Палагин Василий Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палагин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Палагин Василий Иванович
Смерть
Около 2002
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зырянка