Бессонова (Чугунова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Чугунова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
09.08.1978

Дочь: Васильева (Бессонова) Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Бессонов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1981

Сын: Бессонов Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Бессонов Геннадий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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