Бессонова (Чугунова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1978
Дочь: Васильева (Бессонова) Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Бессонов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1981
Сын: Бессонов Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Бессонов Геннадий Михайлович
Смерть
Неизвестно