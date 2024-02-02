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Воронина Авдотья Ивановна

Место рождения

Подольский окр. Троицко-Ознобишенская вол. погоста Покрова

Дата рождения

25.02.1813

Дата смерти

После 1886

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.02.1813
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: Иван Фёдорович и Филиппа Михайлова жена Марфа Ивановна
Рождение
25.02.1813

Отец: Иван Макаров

Мать: Татьяна Михайловна

Подольский окр. Троицко-Ознобишенская вол. погоста Покрова
Бракосочетание
28.05.1830

Муж: Воронин Гаврила Егоров

Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
18.04.1846

Сын: Воронин Марк Гаврилов

Отец ребёнка: Воронин Гаврила Егоров

Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Воронин Осип Гаврилович

Отец ребёнка: Воронин Гаврила Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Воронин Гаврила Егоров

Смерть
После 1886
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