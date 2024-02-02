Воронина Авдотья Ивановна
Место рожденияПодольский окр. Троицко-Ознобишенская вол. погоста Покрова
Дата рождения25.02.1813
Дата смертиПосле 1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.02.1813
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: Иван Фёдорович и Филиппа Михайлова жена Марфа Ивановна
Рождение
25.02.1813
Отец: Иван Макаров
Мать: Татьяна Михайловна
Подольский окр. Троицко-Ознобишенская вол. погоста Покрова
Бракосочетание
28.05.1830
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
18.04.1846
Отец ребёнка: Воронин Гаврила Егоров
Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Воронин Гаврила Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Воронин Гаврила Егоров
Смерть
После 1886