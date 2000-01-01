Шудегова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1801

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Шудегов Аврам

Рождение ребёнка
01.01.1806

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шудегов Аврам

Рождение ребёнка
08.08.1808

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Шудегов Аврам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шудегов Аврам

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