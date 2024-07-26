Илемкова (Верховцева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Верховцева) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
1982

Сын: Илемков Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Илемков Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
09.08.1987

Дочь: Гумнова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Илемков Леонид Алексеевич

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