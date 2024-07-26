Илемкова (Верховцева) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1982
Сын: Илемков Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Илемков Леонид Алексеевич
Рождение ребёнка
09.08.1987
Дочь: Гумнова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Илемков Леонид Алексеевич