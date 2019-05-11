Хорошавина (Огородникова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Огородникова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1929

Дата смерти

11.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929

Отец: Огородников Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1960

Дочь: Никулина Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Прокопьевич

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
27.07.1964

Дочь: Дожувай Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Прокопьевич

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Смерть
11.05.2019
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