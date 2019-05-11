Хорошавина (Огородникова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1929
Дата смерти11.05.2019
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929
Отец: Огородников Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1960
Дочь: Никулина Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.07.1964
Дочь: Дожувай Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Прокопьевич
Смерть
11.05.2019