Тимофеева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева Елена

Тимофеева Елена

avatar

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Тимофеева Марина Васильевна

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тимофеев Маркел Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тимофеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тимофеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Тимофеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close