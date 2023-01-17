Тимофеева Елена
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Тимофеева Марина Васильевна
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тимофеев Маркел Васильевич
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тимофеева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тимофеев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Тимофеев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно