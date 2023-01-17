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Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Лев Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1691

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриил Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1738
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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