Засыпкина (Мальцева) Мария Олеговна 26.02.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Засыпкина (Мальцева) Мария Олеговна

Автор
МЗ
Засыпкина М.

женский, родилась 26.02.1987, Калуга, город Калуга, Калужская область

Отец
Мальцев Олег Алексеевич14.10.1960 г.р.
Мать
Мальцева (Муравьева) Татьяна Александровна05.01.1963 г.р.
Супруги
Засыпкин Максим Игоревич23.05.1981 г.р.
Дети
Засыпкин Дмитрий Максимович14.03.2005 г.р.
Засыпкина Вероника Максимовна21.11.2010 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1987

Отец: Мальцев Олег Алексеевич

Мать: Мальцева (Муравьева) Татьяна Александровна

Калуга, город Калуга, Калужская область

Бракосочетание
09.03.2005

Муж: Засыпкин Максим Игоревич

Рождение ребёнка
14.03.2005

Сын: Засыпкин Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Засыпкин Максим Игоревич

Калуга, город Калуга, Калужская область

Рождение ребёнка
21.11.2010

Дочь: Засыпкина Вероника Максимовна

Отец ребёнка: Засыпкин Максим Игоревич

Калуга, город Калуга, Калужская область

Рождение ребёнка
25.02.2024

Дочь: Засыпкина Алина Максимовна

Отец ребёнка: Засыпкин Максим Игоревич

Калуга, город Калуга, Калужская область

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