Засыпкина (Мальцева) Мария Олеговна
женский, родилась 26.02.1987, Калуга, город Калуга, Калужская область
ОтецМальцев Олег Алексеевич14.10.1960 г.р.
МатьМальцева (Муравьева) Татьяна Александровна05.01.1963 г.р.
Супруги
Засыпкин Максим Игоревич23.05.1981 г.р.
Дети
Засыпкин Дмитрий Максимович14.03.2005 г.р.
Засыпкина Вероника Максимовна21.11.2010 г.р.Показать еще 1
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Рождение
26.02.1987
Бракосочетание
09.03.2005
Рождение ребёнка
14.03.2005
Сын: Засыпкин Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Засыпкин Максим Игоревич
Рождение ребёнка
21.11.2010
Дочь: Засыпкина Вероника Максимовна
Отец ребёнка: Засыпкин Максим Игоревич
Рождение ребёнка
25.02.2024
Дочь: Засыпкина Алина Максимовна
Отец ребёнка: Засыпкин Максим Игоревич