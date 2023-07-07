Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

После 1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Бракосочетание
После 1841

Муж: Никифор Федорович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Федор Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Федорович

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Федорович

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Павел Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Федорович

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Федорович

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Место жительства
Неизвестно
Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1864 ст.
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
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