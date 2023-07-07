Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиПосле 1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1841
Муж: Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Федор Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Федорович
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Федорович
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Павел Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Федорович
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Федорович
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864 ст.
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460