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Волыгин Александр Петрович

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Место рождения

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Волыгин Петр

Мать: Волыгина Мария Федоровна

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Между 1906 и 1908 ст.

Жена: Волыгина Наталья Георгиевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Есть фотография
Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Волыгин Николай Александрович

Мать ребёнка: Волыгина Наталья Георгиевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Небелёнова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Волыгина Наталья Георгиевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.08.1912

Дочь: Волыгина Тамара Александровна

Мать ребёнка: Волыгина Наталья Георгиевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.08.1916

Сын: Волыгин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Волыгина Наталья Георгиевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
До 1941
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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