Волыгин Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Волыгин Петр
Мать: Волыгина Мария Федоровна
Бракосочетание
Между 1906 и 1908 ст.
Есть фотография
Рождение ребёнка
До 1908
Сын: Волыгин Николай Александрович
Мать ребёнка: Волыгина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Небелёнова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Волыгина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
14.08.1912
Дочь: Волыгина Тамара Александровна
Мать ребёнка: Волыгина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
17.08.1916
Сын: Волыгин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Волыгина Наталья Георгиевна
Смерть
До 1941