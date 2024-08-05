Евдокия (Авдотья) Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Сафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Василий Евстратович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Потап Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Евстратович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Крюков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Евстратович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Крюков Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Евстратович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Крюков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Евстратович

Смерть
Неизвестно

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