Привезенцев Петр Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти23.11.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1844
Дочь: Привезенцева Вера Петровна
Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
25.07.1847
Дочь: Привезенцева Ольга Петровна
Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова
Бракосочетание
09.02.1849
Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1849
Дочь: Привезенцева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
06.04.1851
Сын: Привезенцев Никита Петрович
Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
23.10.1853
Сын: Привезенцев Андрей Петрович
Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова
Смерть
23.11.1855
от рези в животе