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Привезенцев Петр Терентьевич

Место рождения

Граворново, Истра, Московская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

23.11.1855

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Граворново, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1844

Дочь: Привезенцева Вера Петровна

Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
25.07.1847

Дочь: Привезенцева Ольга Петровна

Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова

Бракосочетание
09.02.1849

Жена: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова

Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1849

Дочь: Привезенцева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
06.04.1851

Сын: Привезенцев Никита Петрович

Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
23.10.1853

Сын: Привезенцев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова

Смерть
23.11.1855
от рези в животе

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