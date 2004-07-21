Емануйлов ,Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1944
Дата смерти21.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1975
Сын: Емануйлов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.07.2004