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Папукова Наталья Логиновна

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1856

Муж: Папуков Федор Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Папуков Иван Федорович

Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Папукова Глафира Федоровна

Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Папуков Николай Федорович

Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Папуков Александр Федорович

Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Папуков Иван Федорович

Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Папуков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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