Папукова Наталья Логиновна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Папукова Глафира Федоровна
Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Папуков Николай Федорович
Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Папуков Александр Федорович
Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Папуков Алексей Федорович
Отец ребёнка: Папуков Федор Иванович
Смерть
Неизвестно